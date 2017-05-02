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وزارة التجارة تمنح 19 رخصة لاستيراد اللحوم من 6 دول

نشر يوم 2017/05/02 6259 0 rida benrachid وزارة التجارة تمنح 19 رخصة لاستيراد اللحوم من 6 دول
منحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء 19 رخصة لإستيراد اللحوم عشية شهر رمضان، بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة، حسب مصدر من الوزارة. 
وأضافت مراجع النهار، أن الدول التي ستستورد من المقرر أن تستورد منها الجزائر اللحوم 6 دول و يتعلق الأمربكل من اسبانيا، ايطاليا، البرازيل، فرنسا، نيوزيلندا والأرجنتين.
و أشارت ذات المصادر، أن رخص استيراد المواد الأساسية تبقى سارية المفعول إلى غاية إطلاق تراخيص 2017 
الجدير بالذكر، أنه تم اغراق السوق  في الوقت الحالي  32 ألف طن من اللحوم.

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