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حرب شكاوى بين الأحزاب في الوادي والايجيتيا متهمة بخرق القانون لصالح الافلان

نشر يوم 2017/05/02 1805 0 مهدي فيراس حرب شكاوى بين الأحزاب في الوادي والايجيتيا متهمة بخرق القانون لصالح الافلان

حذرت الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بولاية الوادي الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد مخالفة القواعد القانونية المنظمة لحملة الانتخابات، واجراء حملة انتخابية خارج الموعد القانوني بعد سريان مبدأ الصمت الانتخابي.

ووجهت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أخر انذار لدبيلي أحميدة الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالوادي حسب بيان تحصلت النهار أونلاين على نسخة منه، وأمرت ذات الهيئة النظامية، دبيلي، بالكف عن التصريحات التي من شأنها أن تكون دعاية واشهار لأحد الأحزاب المتنافسة في تشريعيات الخميس المقبل، بعد انقضاء موعد الحملة الانتخابية، وذلك بتاريخ 30 أفريل الماضي.

وجاء هذا الانذار على خلفية شكاوى رفعها بعض الأحزاب السياسية من بينها حزب التجمع الوطني الديموقراطي "الأرندي" لهيئة مراقبة الانتخابات بالوادي مفادها مخالفة الأمين الولائي  للاتحاد العام للعمال الجزائرين دبيلي أحميدة لقواعد الحملة الانتخابية المنتهية في 30 افريل، مرفوقة بتسجيلات مرئية تظهر تورط هذا الأخير، والذي استغل مناسبة الاحتفال بعيد العمال أمس الاثنين للترويج لحزب الافلان ودعوة الحاضرين للتصويت له.

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