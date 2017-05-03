أجواء حارة تصل إلى 36 درجة بالولايات الشمالية الجمعة المقبل

من المنتظر أن تشهد الولايات الشمالية للوطن، أجواء من مغشاة إلى صافية، مع ارتفاع في درجات الحرارة يوم الجمعة، والتي ستتعدى 36 درجة، خاصة على الولايات الداخلية، وبعض الرعود المنعزلة قد تعطي بعض الأمطار على هذه الولايات.

وقالت، أمس، هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ«النهار»، إن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم ستكون مشمسة على الولايات الغربية والوسطى الغربية، مع احتمال تكوين بعض الخلايا الراعدة خلال الظهيرة على المرتفعات الداخلية، بينما على الولايات الوسطى الشرقية، فالأجواء ستكون غائمة على غرار المرتفعات والأوراس، مع احتمال تساقط بعض الأمطار، في حين على الولايات الجنوبية وشمال الصحراء والواحات فالأجواء ستكون من مشمسة إلى قليلة السحب مع تكوين خلايا راعدة منعزلة على أقصى الجنوب والهقار والتاسيلي.

وبخصوص درجات الحرارة، فستعرف ارتفاعا طفيفا لتتراوح بين 21 و32 درجة على الولايات الشمالية ومن 34 إلى 44 درجة بالجنوب. وأضافت ذات المتحدثة، أن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة وإلى غاية يوم السبت ستبقى من مغشاة إلى قليلة السحب، مع احتمال تكوين خلايا راعدة على المرتفعات والأوراس خلال الظهيرة، لتلتحق هذه الرعود ليلة الجمعة إلى السبت إلى السواحل، بينما ستعرف الولايات الساحلية رياحا قوية تتعدى 50 كلم/سا، مع درجات حرارة تتراوح بين 22 و26 درجة على السواحل ومن 28 إلى 30 درجة على الولايات الداخلية، وتصل إلى 36 درجة يوم الجمعة.