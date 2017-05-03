تسمم 53 شخصا تناولوا دجاجا فاسدا في عرس بالوادي

عاشت مصلحة الاستعجالات الطبية «سعد لعمامرة» في بلدية الدبيلة شرق ولاية الوادي، حالة استنفار وطوارئ قصوى، بعد تسجيل تسمم جماعي وتوافد كبير للمرضى، الذين وصل عددهم إلى 53 حالة تسمم، وذلك في عرض أقيم في حي 18 فيفري ببلدية الدبيلة، حيث سخّرت مصلحة الاستعجالات كل إمكاناتها المادية والبشرية لنقل المرضى إلى المستشفى، إضافة إلى استدعاء أطباء آخرين وطاقم شبه طبي إضافي للتكفل السريع بالحالات القادمة، حيث تمّ احتواء جميع الحالات والتكفل بهم.

وقد أكد مدير الصحة عدم تحويل أي مريض إلى مستشفى عاصمة الولاية، نظرا لحالاتهم المستقرة، فيما أرجعت مصادر التسمم، إلى تناول دجاج يرجح أن يكون فاسدا بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ويشار إلى أن هذه الحالة الثانية من نوعها خلال هذا الأسبوع، بعد حالة تسمم أمس الأول، الذي أفضى إلى وفاة طفل وتسمم أزيد من 50 آخرين تناولوا دجاجا في أحد مطاعم الولاية.