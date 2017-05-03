مخمور يختطف عجوزا ويعتدي عليها جنسيا في قسنطينة

تعرضت عجوز في العقد السادس من العمر، إلى عملية اختطاف متبوعة بممارسة للفعل المخل بالحياء عليها، بعدما تمّ الاعتداء عليها بالسلاح الأبيض، تورط فيها شاب في العقد الثاني من العمر.

وتعود الواقعة تعود إلى شهر مارس المنصرم، عندما استقلت الضحية سيارة من نوع «فرود»، من أجل التنقل إلى إحدى المشاتي على مستوى منطقة «حامة بوزيان»، وفي طريقها، تحوّل بها المتهم الذي كان تحت تأثير المؤثرات العقلية، إلى إحدى المناطق الخالية، واعتدى عليها جنسيا تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفاوتة، نتيجة مقاومتها له، وقد صرّحت الضحية بأنها كادت تفقد حياتها، لولا أن راعيين سمعا صراخها فسارعا إلى إنقاذها بعدما لاذ المتهم بالفرار.

هذا وقد قدّمت الضحية هوية المتهم كاملة، كونها من سكان المنطقة، وتعرف المتهم معرفة سطحية، إلا أن أفراد عائلتها تعرفوا عليه، غير أن المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق ما نسب إليه، مشككا في سمعة الضحية وسيرتها، مطالبا هيئة المحكمة بالإفراج عنه، وحمايته من بطش عائلتها التي تصله تهديداتهم بالقتل حتى وهو داخل المؤسسة العقابية، أما ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح في «الزيادية»، وبعد استماعه إلى تصريحات الطرفين وتلقيه لتقارير الطب الشرعي، التمس في حق المتهمين تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.