أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

نصوص تشريعية لتنظيم نشاط المواقع الإلكترونية الإخبارية قريبا

نشر يوم 2017/05/03 2298 0 كاملية.ع نصوص تشريعية لتنظيم نشاط المواقع الإلكترونية الإخبارية قريبا
أعلن وزير الإتصال حميد قرين، أن هناك 10 قنوات خاصة ستحصل على مساحات بث في فضاء باقة مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي قريبا، رابطا الأمر بمستوى احترافية القنوات الخاصة.

10 قنوات خاصة محترفة ستحصل على الإعتماد من الدولة

وقال قرين في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، إن دخول ألكوم ساتليت، يمكن لـ 100 قناة جزائرية وأجنبية أن تحصل على هذه الفرصة. 

وكشف الوزير، عن نصوص تشريعية أخرى ستعرض على المجلس الشعبي الوطني  لتنظيم نشاط المواقع الإلكترونية الإخبارية وتلزم أصحابها بفتح مقرات بالجزائر.

وأكد حميد قرين، أغلبية الصحفيين الذين يشتغلون في وسائل الإعلام الخاصة تم تصحيح وضعيتهم  بخصوص الحماية الإجتماعية.

وأوضح الوزير، أن 60 إلى 70 بالمائة من الصحفيين في الخواص صحّحت وضعيتهم بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، وهذا بارسال مفتشين لها لمقرات العمل، مشيرا إلى أن هناك حربا ضد كل المخالفين.

وأضاف، ذات المتحدث، أن الشركة الوطنية للنشر والإشهار لتصبح أداة فعالة في خلق الثروة، مشيرا إلى أن مصالحه شرعت بالبحث عن معلنين خواص وربط عقود مع شركات كبرى، على غرار العقد الأخير الذي أمضته الشركة مع طاسيلي ومؤسسة الترامواي -يضيف الوزير-.

وكشف قرين، عن وضع اجراءات جديدة تتعلق بتعيين المدراء الجدد لثلاث مجمّعات تضم الصحافة ومجمّع الإتصال ومجمع الإشهار، مضيفا أن تعيين المدراء سيكون خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين بعد مصادقة مجلس مساهمات الدولة على المشروع.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا