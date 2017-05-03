نصوص تشريعية لتنظيم نشاط المواقع الإلكترونية الإخبارية قريبا

10 قنوات خاصة محترفة ستحصل على الإعتماد من الدولة

وقال قرين في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، إن دخول ألكوم ساتليت، يمكن لـ 100 قناة جزائرية وأجنبية أن تحصل على هذه الفرصة.

وكشف الوزير، عن نصوص تشريعية أخرى ستعرض على المجلس الشعبي الوطني لتنظيم نشاط المواقع الإلكترونية الإخبارية وتلزم أصحابها بفتح مقرات بالجزائر.

وأكد حميد قرين، أغلبية الصحفيين الذين يشتغلون في وسائل الإعلام الخاصة تم تصحيح وضعيتهم بخصوص الحماية الإجتماعية.

وأوضح الوزير، أن 60 إلى 70 بالمائة من الصحفيين في الخواص صحّحت وضعيتهم بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، وهذا بارسال مفتشين لها لمقرات العمل، مشيرا إلى أن هناك حربا ضد كل المخالفين.

وأضاف، ذات المتحدث، أن الشركة الوطنية للنشر والإشهار لتصبح أداة فعالة في خلق الثروة، مشيرا إلى أن مصالحه شرعت بالبحث عن معلنين خواص وربط عقود مع شركات كبرى، على غرار العقد الأخير الذي أمضته الشركة مع طاسيلي ومؤسسة الترامواي -يضيف الوزير-.

وكشف قرين، عن وضع اجراءات جديدة تتعلق بتعيين المدراء الجدد لثلاث مجمّعات تضم الصحافة ومجمّع الإتصال ومجمع الإشهار، مضيفا أن تعيين المدراء سيكون خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين بعد مصادقة مجلس مساهمات الدولة على المشروع.