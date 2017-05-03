هذه هي تفاصيل الزيادات في أسعار المراقبة التقنية للمركبات

وحددت الأسعار بالنسبة للمركبات التي لا يتعدى وزن حمولتها الاجمالي 3.500 كغ والموجهة لنقل الأشخاص بتسعة أماكن على الأكثر ب 835 دج مقابل 800 دج سابقا للمراقبة التقنية و334 دج 320 دج سابقا للمعاينة المضادة. أما سعر المراقبة التقنية بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي لا يتعدى وزنها الاجمالي 3500 كغ فتم تحديده ب 1.253 دج مقابل 1200 دج سابقا و501 دج مقابل 480 دج للمعاينة المضادة.

وبخصوص مركبات نقل المسافرين ذات العشرة أماكن فأكثر فحدد سعر المراقبة التقنية ب 1671 دج مقابل 1600 سابقا و668 دج 640 سابقا بالنسبة للمعاينة المضادة. ويضيف المصدر أنّ، سعر المراقبة التقنية بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يتعدى وزنها الاجمالي 3.500 كغ فحدد ب2506 دج مقابل 2400 سابقا و1000 دج 960 دج للمعاينة المضادة.

وأشار المرسوم التنفيذي الجديد الذي يعدل مرسوم جوان 2003 أنّ هذه التسعيرات الجديدة لا تتضمن الضريبة شبه الجبائية التي وضعها قانون المالية لسنة 1999 والذي تطبقه وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمسددة لصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. ما لا تتضمن التسعيرة الجديدة حقوق الدمغة المدفوعة للخزينة العمومية وكذلك ضريبة القيمة المضافة وحقوق دمغة القسيمة.

للتذكير تحصي المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات 459 وكالة معتمدة للمراقبة التقنية للمركبات منها 343 موجودة حيز الخدمة والتي تتوفر على 543 خط لمعاينة المركبات من مجموع 802 خط موزع عبر كل ولايات الوطن.