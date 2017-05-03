مصرع امرأة وإصابة 3 أشخاص إثر انحراف سيارة في تيسمسيلت

أفاد بيان لمصالح الحماية المدنية عن مصرع امرأة تبلغ من العمر 59 سنة واصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة اثر حادث مرور وقع اليوم الأربعاء، بولاية تيسمسيلت.

وأوضحت ذات المصالح أن الحادث وقع اثر انحراف سيارة سياحية عن مسارها بالقرب من منطقة "الضاية" بلدية تيسمسيلت على مستوى الطريق الوطني رقم 14، مما تسبب في وفاة امرأة بعين المكان وإصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم إصابته بليغة، وتتراوح أعمارهم بين 24 و28 سنة والذين كانوا على متن المركبة.

وتم نقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت، يضيف نفس المصدر.

ووفق مصدر طبي من ذات المصلحة فإن المصابين لا يزالوا تحت العناية الطبية الفائقة، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث.