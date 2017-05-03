الافلاس يُطارد المقاولات الجزائرية بسبب التقشف

تعيش الكثير من المؤسسات المقاولاتية في الجزائر وضعية مالية صعبة ، أجبرت العديد منها الى توقيف المشاريع وتسريح العمال بالنظر لعدم قدرتها على تسديد الأعباء المالية وتوفير المواد الأولية التي عرفت بدورها ارتفاعا محسوسا في الأشهر القليلة الماضية .

وأرجعت بعض المؤسسات المقاولاتية عجزها عن الاستمرار في تجسيد المشاريع الممنوحة لها الى عدم تلقيها لمستحقاتها من المشاريع التي تم تسليمها سلفا من طرف المصالح المختصة ، وشُح الاعلانات الجديدة للمشاريع التنموية في مختلف أنحاء الوطن .

وأدت هذه الوضعية اليوم الى تسريح مئات العمال وتكييف العديد من المؤسسات المقاولاتية أنشطتها مع السياسة الجديدة للحكومة ، ولجأت بعض المؤسسات الى تغيير نشاطها بحثا عن فضاء أكثر ملاءمة مع السوق الجزائرية اليوم طبقا لقاعدة العرض والطلب .