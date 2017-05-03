80 صحفيا أجنبيا لتغطية الانتخابات التشريعية بالجزائر

كشفت وزارة الاتصال، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتماد 700 صحفي من بينهم 80 يمثلون مؤسسات إعلامية أجنبية لتغطية الانتخابات التشريعية المقررة هذا الخميس.

وأوضحت مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال، فاطمة الزهراء زغايمي، أنه تم اعتماد قرابة 80 صحفيا يمثلون كبريات المؤسسات الاعلامية العربية والأجنبية من بينهم 20 مبعوثا خاصا إلى جانب أزيد من 600 صحفي جزائري من مختلف وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة.

وأشارت زغايمي إلى أنه تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان تغطية هذا الحدث، مضيفة أنه تم تنصيب مكتب خاص لاعتماد الصحفيين الجزائريين والأجانب بالمركز الدولي للصحافة الذي جهز بكل الوسائل اللازمة لتمكين الصحفيين من أداء عملهم في أحسن الظروف.