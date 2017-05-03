3 قتلى وجريحان في حادث مرور بغليزان

أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية غيليزان عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة إثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء اليوم الأربعاء ببلدية زمورة على بعد 20 كلم جنوب الولاية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن ضابط المناوبة بذات المصالح الملازم عبد الرحمن بكوش بن زيان، أن الحادث وقع في حدود الساعة الخامسة مساء على مستوى الطريق الاجتنابي للوزن الثقيل لمدينة زمورة بالمنطقة المسماة "الشهايبية" إثر إصطدام سيارة سياحية بشاحنة ذات مقطورة.

وقد خلف الحادث مصرع ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات و66 و67 سنة في مكان الحادث، وإصابة إثنين أخرين في السن 23 و25 سنة بجروح وفق ذات المصدر.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لإجلاء الجريحتين وجثث الضحايا إلى العيادة المتعددة الخدمات لزمورة. كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.