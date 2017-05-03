كريم الغانغ : ديزاد جوكر يتقاضى أموالا من طرف شركات تابعة للدولة

قال مغني الراب كريم الغانغ بأن اليوتيوبر شمس الدين العمراني المعروف بشمسو ديزاد جوكر ، يتقاضى أموالا من طرف شركات ومؤسسات وطنية في إطار السبونسور ، الى جانب مؤسسات اقتصادية خاصة ، موضحا بأن هذه المداخيل سمحت لديزاد جوكر بالترويج لمختلف الاعمال التي يقوم بإنتاجها.

وبدا من خلال حديث كريم الغانغ عند نزوله ضيفا في برنامج نقاش على المباشر على قناة النهار، بأن اليوتيوبر ديزاد جوكر يتقاضى أموالا من طرف المؤسسات الوطنية ويقوم في نفس الوقت بانتقاد سياسة الحكومة ، معتبرا ديزاد جوكر بالناكر للنعمة التي هو فيها ، موضحا في الوقت ذاته بأنه لم يتلق أي دعم مادي من قبل ، رغم أنه يقوم بالكثير من الأعمال الفنية التي تُساهم في مسايرة برنامج الحكومة والسياسة العامة .

وكشف كريم الغانغ بأنه لم يحض بالرعاية الاعلانية ولا حتى التلفزيونية منذ بدايته الفنية سواء من المؤسسات العمومية وحتى الخاصة ، ولم يقم ببيع اصدارته الفنية للقنوات التلفزيونية عكس أنس تينا وديزاد جوكر، الذين قاما بانتاج العديد من البرامج والفقرات التلفزيونية التي تدر الكثير من الأموال ، والتقرب أكثر من المشاهد .