تعرّض 21 شخصا لاختناق جراء نشوب حريق بعمارة بسيدي بلعباس

وقد نشب هذا الحريق الذي تسبب في حالة هلع لدى سكان العمارة الواقعة بحي "السعادة" بخردوات بالقناة العمودية لأنابيب المياه والغاز وفق ذات المصدر. وقد تدخّل أعوان الحماية المدنية لإخماد الحريق وإسعاف وتحويل إلى المركز الإستشفائي الجامعي "عبد القادر حساني" لسيدي بلعباس 21 شخصا من بينهم 6 نساء و4 رجال و11 طفل يعانون من صعوبة في التنفس وحالتهم مستقرة حسب ما أوضحه ذات المصدر.

وقد سخّرت الحماية المدنية لهذا التدخل 3 شاحنات إطفاء وشاحنة السّلم الميكانيكي و4 سيارات إسعاف و40 عونا. وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا لكشف أسباب هذا الحريق وفقا لما أشير إليه.