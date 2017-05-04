مقري ..نجاح الانتخابات فرصة لإنقاذ الجزائر من الأزمات

وبخصوص انطباعه حول العملية الانتخابية بولاية المسيلة، وكذا التراب الوطني قال أنه ليس لديه معطيات دقيقة حتى يتكلم عن عملية سير العملية الانتخابية عبر التراب الوطني ماعدا وقوع بعض التجاوزات لأنه توجه لأداء واجبه الانتخابي في ساعة مبكرة.

وأضاف الرجل الأول في حركة مجتمع السلم، أنه يتمنى أن تكون هذه الانتخابات فرصة للجزائر لحفظ البلد من الازمات الاجتماعية والإقتصادية التي تعيشها، مؤكدا أنا متفائل أن تكون هذه الانتخابات فرصة خير وبركة على كل الجزائر.

وفي الاخير قال مقري أتمنى أن تكون الانتخابات شفافية ونزيهة، وهوهدفنا الوحيد الذي سطرنا له، لأن نجاح الانتخابات هو فرصة لانقاذ الجزائر من الأزمات، وفرصة للجزائر للإقلاع من أجل صنع مجدها.

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