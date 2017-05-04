السلطات تحارب مقاطعي التشريعيات بالبراح.. وتخوف الجزائريين بمشاهد سوريا

وحسب لقطات الفيديو الذي تحصلت النهار أونلاين على نسخة منه، والذي قال ناشروه إن تلك اللقطات تم تصويرها في ولاية الشلف، راح المتحدث عبر مكبر الصوت يحذر سامعيه من مغبة مقاطعة الانتخابات، وإلا سيكون مصيرهم مثل ما يجري الآن في سوريا ودول أخرى.

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