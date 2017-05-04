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السلطات تحارب مقاطعي التشريعيات بالبراح.. وتخوف الجزائريين بمشاهد سوريا

نشر يوم 2017/05/04 9317 0 عمر.ت السلطات تحارب مقاطعي التشريعيات بالبراح.. وتخوف الجزائريين بمشاهد سوريا
تداول ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو لسيارة تجوب إحدى الشوارع، فيما كان مكبر صوت يعلو مقدمة السيارة، ومنه تنطلق أصوات صاخبة يحاول صاحبها مخاطبة المواطننين وحثهم على التوجه لمراكز الاقتراع للتصويت.

وحسب لقطات الفيديو الذي تحصلت النهار أونلاين على نسخة منه، والذي قال ناشروه إن تلك اللقطات تم تصويرها في ولاية الشلف، راح المتحدث عبر مكبر الصوت يحذر سامعيه من مغبة مقاطعة الانتخابات، وإلا سيكون مصيرهم  مثل ما يجري الآن في سوريا ودول أخرى.

الفيديو

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