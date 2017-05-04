دربال يتحدث عن التجاوزات ومحاولات التزوير بالأرقام

أعلن رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن الهيئة الوطنية استقبلت 230 إخطارا من أحزاب ومترشحين لحد الآن.

وأضاف دربال، أن البلاغات التي تم تحويلها للنائب العام، من مجموع الاخطارات التي تلقتها الهيئة بلغت 15 بعد تسجيل تجاوزات تمس بالقانون العام، مبرزا ،أن أهم الاخطارات التي تلقتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، تخص إخطارات بالتعرض للاعتداء الجسدي، وتوجيه الناخبين للتصويت على جهة ما.

من جهة أخرى ، كشف دربال أن نسبة التصويت الوطنية التي تم تسجيلها، حسب تقديرات الهيئة في حدود الثالثة والنصف بلغت أزيد من 36 من المائة.

وكان وزير الداخلية نورالدين بدوي قد أعلن في وقت سابق أن الفترة المسائية تشهد توافدا مكثفا للنساء وهو ما رفع النسبة من 15.58 إلى 36 من المائة.