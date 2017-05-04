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سيناتور من حزب عمارة بن يونس يعتدي بالضرب على رئيسة مركز تصويت

نشر يوم 2017/05/04 5162 0 rida benrachid سيناتور من حزب عمارة بن يونس يعتدي بالضرب على رئيسة مركز تصويت

 

شهد مركز تصويت في ولاية غليزان مساء اليوم الخميس، حادثة اعتداء على رئيسة مركز تصويت في مركز انتخابي خاص بالنساء.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت للنهار أونلاين، فإن المعتدي هو العضو بمجلس الأمة محمد خثير، عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية، بقيادة عمارة بن يونس، حيث أقدم في حدود الساعة الخامسة والربع مساء على ضرب رئيسة مركز الاقتراع، عندما حاولت تذكيره بالقانون، بعدما سجلت محاولته القيام بتجاوزات، الهدف منها توجيه الناخبين والتأثير على خياراتهم، من خلال استعمال أسلوب الضغط والترهيب.
وأوضحت مصادر النهار أونلاين، أن المعتدى عليها رفعت تقارير مفصلة حول الاعتداء، للجهة المسؤولة عنها إداريا، والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، ووالي الولاية.

 

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