3 صور صادمة ومضحكة تكشف المسكوت عنه في تشريعيات 2017

تحولت بعض الصور لأحداث ميزت مجريات الاقتراع اليوم الخميس، الى مادة دسمة للمعلقين على صفحات الفايسبوك، بغرض إيصال صور ساخرة، الهدف منها إيصال رسائل سياسية ذات دلالة وعمق كبيرين.

وقد اختارت النهار أونلاين ثلاث صور كانت بمثابة الأكثر تداولا على صفحات مواقع التواصل ونالت قدرا كبيرا من التفاعل بالتعليقات.

من بين تلك الصور، صورة التقطها مواطن من إحدى بلديات ولاية ميلة، وتحديدا في الشيقارة، أين تم تصوير صندوق تصويت زجاجي شفاف، وأمامه راح المصور يستظهر ورقة بيضاء مكتوب عليها ساعة التقاط الصورة، حيث أشارت الى توقيف الثانية والنصف زوالا.

وفي خلفية الصورة بدا الصندوق خال تماما من أي ورقة تصويت، في مشهد يعكس حجم العزوف في تلك المنطقة.

الصورة الثانية، تمثلت في لقطة تم رصدها من أحد مكاتب الاقتراع بولاية الوادي، وهي الولاية التي شهدت أكثر الاحداث عنفا وشغبا منذ انطلاق العملية الانتخابية، فيما نسبت تلك الخروقات لمناضلين من الأفلان، وكان ضحيتها الحزبان الغريمان بالمنطقة، وهما حركة مجتمع السلم والأرندي.

في الصورة يبدو أحد المشرفين على مكتب تصويت، وهو ينحني أمام صندوق اقتراع، ويحاول إدخال ورقة عير أحد جنباته، بخلاف ما هو معروف، من إدخال لورقة التصويت عبر الشق الصغير المتعارف عليه عبر العالم، ليعلق أحد الساخرين على الصورة، بالقول أن الإخوة مناضلي الأفلان في الوادي اكتشفوا فتحة جديدة في صندوق الاقتراع.

وفي الصورة الثالثة، التي تم تداولها على نطاق واسع هذا المساء، من طرف الفايسبوكيين وهواة صناعة السخرية ذات النكهة السياسية، ظهرت قطة بأحد مكاتب التصويت، دون ذكر موقعه.

وبدت القطة في الصورة وكأنها تغادر مخدع التصويت أين يمكن للناخب أن يختار بعيدا عن الأعين مرشحه المفضل، في صورة هزلية تكاد تقول بأن القطط سارعت الى التصويت بعدما امتنع البشر عن ذلك.