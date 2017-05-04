غياب أسماء مواطنين من السجلات يٌقصيهم من المشاركة في التشريعيات

تساءل العديد من المواطنين بولاية تيندوف الحدودية عن غياب أسمائهم عن سجلات الناخبين ، موضحين في السياق بأنهم اعتادوا على التصويت منذ سنوات طويلة في نفس المكاتب لكن المفاجأة حصلت في تشريعيات 2017 ، معبرين عن امتعاضهم من عدم تلقيهم اشعارات تخبرهم بغياب أسماءهم ، أو أسباب معينة لشطب أسمائهم .

وأكد بعض المواطنين لتلفزيون النهار بأنهم طرقوا جميع الأبواب اليوم للاستفسار عن هذه الوضعية من خلال تنقلهم للخلية الولائية لمراقبة الانتخابات التي وجهتهم بدورها الى البلدية ومنها الى الولاية ، والجواب الوحيد من طرف المسؤولين هو انتظار انتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية .

وشهدت بعض المكاتب في مختلف مناطق الوطن حالات مشابهة ، حيث طالب الكثير من الناخبين في ايجاد آليات عصرية تضمن للمواطن وجود اسمه ضمن سجلات الناخبين ، عوض رحلة البحث الطويلة التي طالت الكثير منهم للعثور على مكاتب تصويتهم .