أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

حمس الوادي تسجل 9 إخطارات بوقوع تزوير

نشر يوم 2017/05/04 589 0 rida benrachid حمس الوادي تسجل 9 إخطارات بوقوع تزوير

سجلت حركة مجتمع السلم في ولاية الوادي تسجيل 9 إخطارات بوقوع تزوير واتهمت حمس منتخبين ومسؤولي مكاتب تصويت بالتورط في التزوير لفائدة الأفلان.

الجدير بالذكر، أن حمس كانت قد سجلت صبيحة اليوم 3 إخطارات بولاية الوادي لترتفع في المساء إلى 9 إخطارات.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا