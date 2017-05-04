حمس الوادي تسجل 9 إخطارات بوقوع تزوير

سجلت حركة مجتمع السلم في ولاية الوادي تسجيل 9 إخطارات بوقوع تزوير واتهمت حمس منتخبين ومسؤولي مكاتب تصويت بالتورط في التزوير لفائدة الأفلان.

الجدير بالذكر، أن حمس كانت قد سجلت صبيحة اليوم 3 إخطارات بولاية الوادي لترتفع في المساء إلى 9 إخطارات.