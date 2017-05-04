وزارة التربية تفتح الأرضية الرقمية للتوظيف هذا الجمعة

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الخميس، عن فتح الأرضية الرقمية للتوظيف هذا الجمعة 5 ماي ابتداء من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية يوم السبت 6 ماي على الساعة منتصف الليل لإعلان نتائج المرحلة الوطنية.

وحسب مانشرته الوزيرة على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك فإن المترشحين المستدعين من القائمة الاحتياطية الوطنية عليهم التوجه يوم الأحد 07 ماي 2017إلى مديرية التربية للولاية التي أجرو فيها المسابقة لاستلام الاستدعاء والالتحاق بولاية تعيينهم لإتمام الإجراءات وهذا وجوبا قبل يوم الخميس 11 ماي 2017.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت أميس الاربعاء، أن فتح التسجيلات عن بعد على الموقع http://concours.onec.dz لـمسابقة توظيف الأساتذة يوم 07 ماي 2017 لـ 10009 منصب.