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تسجيل 358 إخطار مع نهاية عملية التصويت

نشر يوم 2017/05/04 1007 0 ياسين مبروكي تسجيل 358 إخطار مع نهاية عملية التصويت

 ارتفع عدد الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا  المستقلة لمراقبة الانتخابات، منذ انطلاق عملية التصويت وإلى غاية غلق مكاتب التصويت الى 358 إخطارا على المستوى الوطني، تتعلق في مجملها  بالإجراءات التنظيمية، حسب ما أفاد به رئيس الهيئة  عبد الوهاب دربال.
و في هذا الإطار، أوضح دربال أن عدد الإخطارات التي وصلت الهيئة قد بلغ  إلى غاية غلق مكاتب التصويت 358 إخطارا، حول 16 منها إلى النواب العامين، منتهزا الفرصة للتأكيد على ضرورة تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالإخطار لاستدراك الفجوات القانونية التي تم تسجيلها خلال هذه الاستحقاقات.

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