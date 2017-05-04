ارتفاع عدد الناخبين لليوم السادس من الانتخابات بلندن

وقد إنطلقت العملية الانتخابية، السبت الماضي وجرت في ظروف جيدة مع فتح 6 مراكز اقتراع في باقي المملكة المتحدة، وجمهورية ايرلندا، و يتعلق الأمر ببيرمينغهام ومانشستر في انجلترا، وغلاسغو في اسكتلندا، وكارديف في بلاد الغال، و بلفاست في ايرلندا الشمالية، و دبلين بجمهورية ايرلندا.

ويذكر أن عدد الهيئة الناخبة في المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا، بلغ 21.247 مسجلا، منهم 16.386 مسجلا في قائمة لندن و 1.453 في قائمة مانشستر، و1.189 في دبلين و950 في بيرمنغهام و737 في غلاسغو، و126 في بلفاست.