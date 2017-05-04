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ارتفاع عدد الناخبين لليوم السادس من الانتخابات بلندن

نشر يوم 2017/05/04 215 0 م . فيصل ارتفاع عدد الناخبين لليوم السادس من الانتخابات بلندن
عرف مركز الاقتراع في القنصلية الجزائرية في لندن الخميس ولليوم السادس من الانتخابات التشريعية توافدا ملحوظا لأبناء الجالية الجزائرية في المملكة المتحدة .

وقد إنطلقت العملية الانتخابية، السبت الماضي وجرت في ظروف جيدة مع فتح 6 مراكز اقتراع  في باقي المملكة المتحدة، وجمهورية ايرلندا، و يتعلق الأمر ببيرمينغهام ومانشستر في انجلترا، وغلاسغو في اسكتلندا، وكارديف في بلاد الغال، و بلفاست في ايرلندا الشمالية، و دبلين بجمهورية ايرلندا. 

ويذكر أن عدد الهيئة الناخبة في المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا، بلغ 21.247 مسجلا، منهم 16.386 مسجلا في قائمة لندن و 1.453 في قائمة مانشستر، و1.189 في دبلين و950 في بيرمنغهام و737 في غلاسغو، و126 في بلفاست. 

 

 

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