دربال: يجب مراجعة القانون العضوي لعمل الهيئة لتمكينها من ممارسة مهامها

وحسب ما أفاد به رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال فإن عدد الإخطارات التي وصلت الهيئة قد بلغ إلى غاية غلق مكاتب التصويت 358 إخطارا، حول 16 منها إلى النواب العامين، منتهزا الفرصة للتأكيد على "ضرورة تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالإخطار لاستدراك الفجوات القانونية التي تم تسجيلها خلال هذه الاستحقاقات.

وحول تقييمه لأول تجربة خاضتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد أن أسبغت عليها صفة الديمومة، قال دربال بأن هذه التشريعيات شكلت تدريبا ميدانيا للهيئة قامت به وفقا للإمكانيات التي تحوز عليها.

كما دعا في هذا الإطار إلى مراجعة القانون العضوي المحدد لعمل هذه الهيئة والذي يستوجب الكثير من التعديلات، و ذلك من أجل تمكينها من ممارسة مهامها

على نحو أحسن.