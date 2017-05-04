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دربال: يجب مراجعة القانون العضوي لعمل الهيئة لتمكينها من ممارسة مهامها

نشر يوم 2017/05/04 686 0 حمزة عساس دربال: يجب مراجعة القانون العضوي لعمل الهيئة لتمكينها من ممارسة مهامها
ارتفع عدد الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات اليوم الخميس منذ انطلاق عملية التصويت وإلى غاية غلق مكاتب التصويت الى 358 إخطارا على المستوى الوطني تتعلق في مجملها بإجراءات تنظيمية.

وحسب ما أفاد به رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال فإن عدد الإخطارات التي وصلت الهيئة قد بلغ إلى غاية غلق مكاتب التصويت 358 إخطارا، حول 16 منها إلى النواب العامين، منتهزا الفرصة للتأكيد على "ضرورة تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالإخطار لاستدراك الفجوات القانونية التي تم تسجيلها خلال هذه الاستحقاقات.

وحول تقييمه لأول تجربة خاضتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد أن أسبغت عليها صفة الديمومة، قال دربال بأن هذه التشريعيات شكلت تدريبا ميدانيا للهيئة قامت به وفقا للإمكانيات التي تحوز عليها.

كما دعا في هذا الإطار إلى مراجعة القانون العضوي المحدد لعمل هذه الهيئة والذي يستوجب الكثير من التعديلات، و ذلك من أجل تمكينها من ممارسة مهامها 

على نحو أحسن.

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