بالفيديو.. أويحيى يستعرض عضلاته ويصرح.. سننال حقنا

أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، اليوم الخميس، أن نسبة المشاركة في التشريعات مقبولة بالمقارنة مع تلك المحققة في الانتخابات التشريعية لعام 2012.

وبرر أويحيى، في تصريح حصري للنهار، نسبة الإقبال المتواضعة على صناديق الاقتراع خلال هذا الاستحقاق، بالقول أن الناخبين يقبلون بشكل أكبر على الانتخابات الرئاسية والمحلية، بعكس الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن الوقت مبكر للحديث عن نتائج التشريعيات ونصيب حزب الأرندي منها.

وتفاءل أويحيى، الذي حاول الظهور بمظهر المرتاح وراح يحاول استعراض عضلاته من خلال الوقوف بطريقة غير مألوفة عنه، بأن يحقق حزب التجمع الوطني الديمقراطي طموحه في التشريعيات حسب المؤشرات الأولية لنتائج الفرز.