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ولد عباس : هذا ردي على تصريحات أويحيى

نشر يوم 2017/05/04 8655 1 ياسين مبروكي ولد عباس : هذا ردي على تصريحات أويحيى

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، في رده على تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عقب انطلاق عملية الفرز في مختلف مراكز التصويت عبر أنحاء الوطن، بأن الرد ستتضمنه النتائج النهائية للانتخابات التشريعية .
وأضاف جمال ولد عباس بأن النتائج الأولية في بعض الولايات تشير الى تقدم حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يطمح الى حصد الأغلبية في البرلمان الجديد، مشيرا في الوقت نفسه لرغبته في تنوع تشكيلات المجلس الشعبي الوطني من مختلف الأحزاب والقوائم الحرة.
وبدا جمال ولد عباس من خلال تصريحه لقناة النهار بأنه واثق من حصد الأغلبية، مُعتبرا المنافسين أقل شعبية من حزبه الذي يعد من أعرق الأحزاب السياسية في الجزائر.

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2017-05-04T23:00:53+00:00
تعقيب
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واش دارلنا حزبك ياحثالة.ياجهلة.قضيتو على امة ودمرتوا الشباب الله لايتربحكم
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