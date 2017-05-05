التعرف على هوية الإرهابي المقضى عليه في جيجل

وأوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الارهاب، تم التعرف على هوية الإرهابي المقضي عليه خلال العملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 ماي 2017 بجبل سدات بولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة. ويتعلق الأمر بالإرهابي المسمى ص.لخميسي المكنى "أبو العباس" الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 1995 فيما أسفرت عملية البحث المتواصلة عن ضبط قنبلتين (2) تقليديتي الصنع وكمية من الذخيرة".

وبورقلة بالناحية العسكرية الرابعة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الارهابية. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أحبط حراس الحدود بكل من سوق اهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة "محاولات تهريب 9078 لتر من الوقود فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة مهربين وضبطت مركبة رباعية الدفع ومعدات للتنقيب عن الذهب".