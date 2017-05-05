الأساتذة الاحتياطيون يستلمون استدعاءاتهم من 7 الى 10 ماي

وطالبت وزارة التربية الاساتذة المغنيين بضرورة الالتزام كتابيا بالالتحاق بالتكوين التحضيري الاولي خلال الاجال التي ستحدد لاحقا، وعدم مشاركته في مسابقات التوظيف التي سيتم اجراؤها في 2017.

كما طالبت الوزارة من الاساتذة الاحتياطيين الالتحاق بالمنصب الشاغر المعينين فيه ابتداء من 1 سبتمبر، مرفقين بالالتزام الكتابي المصادق عليه في البلدية، مؤكدة أن أي التزام غير مصادق عليه يعتبر ملغى.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد فتحت الارضية الرقمية بداية من الثالثة من نهار اليوم، للاطلاع على النتائج الاساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة الاساتذة في الاطوار الثلاث.