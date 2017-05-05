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الأساتذة الاحتياطيون يستلمون استدعاءاتهم من 7 الى 10 ماي

نشر يوم 2017/05/05 11930 0 ايمان علي اسماعيل الأساتذة الاحتياطيون يستلمون استدعاءاتهم من 7 الى 10 ماي
كشفت وزارة التربية الوطنية عن استدعاء الاساتذة المسجلين بالقوائم الاحتياطية، ابتداء من الاحد المقبل الاحد المقبل المصادف لـ7 ماي الجاري الى غاية 10 ماي الجاري، استدعاءاتهم على مستوى مديريات التربية التي اجتازوا بها المسابقة ليلتحقوا بولايات توجيههم.

وطالبت وزارة التربية الاساتذة المغنيين بضرورة الالتزام كتابيا بالالتحاق بالتكوين التحضيري الاولي خلال الاجال التي ستحدد لاحقا، وعدم مشاركته في مسابقات التوظيف التي سيتم اجراؤها في 2017.

 كما طالبت الوزارة من الاساتذة الاحتياطيين الالتحاق بالمنصب الشاغر المعينين فيه ابتداء من 1 سبتمبر، مرفقين بالالتزام الكتابي المصادق عليه في البلدية، مؤكدة أن أي التزام غير مصادق عليه يعتبر ملغى.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد فتحت الارضية الرقمية بداية من الثالثة من نهار اليوم، للاطلاع على النتائج الاساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة الاساتذة في الاطوار الثلاث.

 

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