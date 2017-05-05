لأول مرة.. مراسلو النهار من باتنة وبجاية وتيزي وزو يعرضون نتائج التشريعيات بالأمازيغية

وفي هذا الإطار، أفاد مراسل قناة النهار من ولاية بجاية رابح صايش، بأن الذين ألدوا بأصواتهم في الولاية قدر بحوالي 98 ألف، من اجمالي الهيئة الناخبة المقدر تعدادها بأكثر من 500 ألف ناخب، مشيرا الى أن النسبة المئوية للمشاركة قدرت ب 18.74 بالمائة .

وقال مراسل النهار في مداخلته بتقنية السكايب، أن نتائج عملية الفرز صبت في صالح جبهة القوى الاشتراكية الذي نال 4 مقاعد، متبوعة بحزب جبهة التحرير الوطني الذي حصد مقعدين، مثله مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أما التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل والقائمة الحرة مبادرة المواطن فقد حازوا كلهم على مقعد واحد لكل منهم، ومن ولاية تيزي وزو، قدمت مراسلة تلفزيون النهار صافية ايبارودان، أرقاما تخص نسب المشاركة ونتائج الفرز النهائية، موضحة أن نسبة المشاركة بالولاية بلغت 17.40 بالمائة، في حين عادت مقاعد البرلمان الخاصة بالولاية لكل من حزب جبهة القوى الإشتراكية بـ 4 مقاعد، متقدما على الأرسيدي الذي حل في المرتبة الثانية بنفس الرصيد المقدر بـ 4 مقاعد يليهما كل من حزب التجمع الوطني وحزب جبهة التحرير الوطني بمقعدين لكل منهما، إلى جانب حزب العمال بمقعد واحد، ومقعد واحد لقائمتين مستقلتين لكل منهما.

اما في باتنة، فقد قال مراسلة تلفزيون النهار السعيد حريقة بأن نتائج الانتخابات التشريعية بولاية باتنة عادت لكل من جبهة التحرير الوطني ب 9 مقاعد متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ3 مقاعد، في حين نالت جبهة المستقبل مقعدين.

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