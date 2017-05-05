نعيمة صالحي تدخل البرلمان بمقعد واحد

كشفت نتائج الانتخابات التشريعية عن حصول حزب العدل والبيان الذي تقوده نعيمة صالحي، على مقعد واحد.

والمثير في الأمر هو أن المقعد الذي فاز به حزب العدل والبيان، كان بولاية بومرداس، أين تصدرت نعيمة صالحي قوائم الحزب هناك.

وسبق لنعيمة صالحي وأن صرحت في جولاتها عبر مختلف أنحاء الوطن وخرجاتها التلفزيونية، بأن حزبها سينال حصة لابأس بها من مقاعد البرلمان الجديد بفعل القوائم التي تم تقديمها، والأشخاص الذين يحظون حسبها، بشعبية كبيرة، لكن النتائج كانت بعيدة كل البعد عن طموحاتها.

ونشرت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي بعد اعلان النتائج من طرف وزير الداخلية نور الدين بدوي، رسالة شكر وامتنان لكل المصوتين لها ولقوائم حزبها، مؤكدة على النتائج كانت ستكون مغايرة لو كانت نسبة التصويت أكبر.