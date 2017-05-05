بالفيديو...ذئاب الفلاحة بتيارت هابطين في بورصة الشيخ النوي

تنقل الشيخ النوي الى منطقة الرشايقة بولاية تيارت، للوقوف على مهازل قطاع الفلاحة بالمنطقة، حيث كشف عن المئات من الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة من دون استغلال لسنوات طويلة، متسائلا عن دور المسؤولين على المستوى الولائي والوزاري، في بعث المشاريع الفلاحية الاستثمارية الجديدة، للنهوض بقطاع الفلاحة وتحقيق نقلة نوعية في المجال .

ونقل الشيخ النوي تصريحات مواطني المنطقة، الذين أكدوا بأن سبب بقاء هذه الأراضي بور هو القائمين على قطاع الفلاحة بولاية تيارت ، والبيروقراطية التي يمارسونها من أجل استغلال هذه الأراضي .