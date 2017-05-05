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بالفيديو...الشيخ النوي يقصف ديوان الترقية والتسيير العقاري بتيسمسيلت

نشر يوم 2017/05/05 9715 0 ياسين مبروكي بالفيديو...الشيخ النوي يقصف ديوان الترقية والتسيير العقاري بتيسمسيلت

كشف الشيخ النوي عن كارثة حقيقية في عمارات جديدة لم تُسلم بعد في منطقة العيون بتيسمسيلت، من خلال الغش الذي طال المشروع في ظل غياب ديوان الترقية والتسيير العقاري عن متابعة مثل هذه المشاريع السكنية الهامة، والتي ينتظر المواطن توزيعها بفارغ الصبر .

الثغرات كثيرة في هذا المشروع فالى جانب تصدع جدران العمارات الى اقتناء نوعية رديئة من الأبواب والنوافذ ، وحتى نوعية مواد البناء المستعملة، وصولا الى غياب التهيئة العمومية بالمنطقة التي بدأت العوامل الطبيعية تُهدد الكثير من العمارات بالانهيار. 

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