بالصور.. حادث مرور مروع في غرداية

ووقع الحادث على بعد 7 كلم بالمخرج الجنوبي لمدينة زلفانة على مستوى الطريق الوطني 49 الرابط بين غرداية و ورقلة، عندما انحرفت سيارة سياحية عن مسارها وتدحرجة لعدة مرات لتنتهي خارج الطريق، مما تسبب في مصرع سائقها على الفور وإصابة مرافقه بجروح خطيرة، حسب ذات المصدر.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم إجلاء جثة الضحية البالغ من العر 31 عاما ومرافقه الجريح "32 سنة" الذي أصيب برضوض عديدة، إلى العيادة المتعددة الخدمات بزلفانة الأقرب إلى موقع الحادث.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن الملابسات الحقيقية للحادث.