مساهل يجري جولة عمل في جنوب ليبيا

وحظى مساهل والوفد المرافق له باستقبال رسمي وشعبي بمطار غات الدولي، أين شرع في جولته التي سيجرى خلالها محادثات مع السلطات الليبية والبرلمانيي وأعيان منطقة فزان بجنوب ليبيا.

وحضر مراسيم استقبال الوزير عبد القادر مساهل والوفد المرافق له شخصيات محلي وممثلين عن القبائل المنتشرة في مختلف مناطق فزان وهي أوباري سبها، مرزق الشاطي، الجفرة القطرون وغات.

وأجرى الوزير محادثات مع كل من مسؤول منطقة غات قوماني محمد صالح وعلي مصباح رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل فزان وعلي كنة سليمان ممثلا عن منطقة أوباري وحسن الكوني محمد ممثلا عن منطقة غات.

وللإشارة، تأتي هذه الزيارة كمرحلة الثانية بعد الجولة الأولى التي قام بها مساهل في شرق وغرب ليبيا، أين التقى بمختلف قيادت ومسؤولي المناطق وأجرى معهم محادثات، وذلك لإيجاد حل سلمي ولم شمل كل الطراف المتنازعة في البلاد.

وسمحت تلك الجولة بالإطلاع على "الإستعداد التام" للأطراف الليبية للمضي قدما في إيجاد حلول للأزمة من خلال الحوار الليبي الليبي داخل ليبيا والمصالحة الوطنية دون أي تدخل خارجي.