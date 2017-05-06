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10 قتلى في حوادث مرور خلال يومين

نشر يوم 2017/05/06 3867 0 امينة/ ج 10 قتلى في حوادث مرور خلال يومين
تسبب 14حادث مرور خلال اليومين الماضين، في وفاة 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين، حسب حصيلة أوردتها اليوم السبت، مصالح الحماية المدنية.

وحسب ما جاء في ذات البيان، سجلت مصالح الحماية المدنية 11 تدخل بهدف تقديم الاسعافات الاولية لـ11 شخصا تعرضوا للاختناق بغاز اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة ،5 أشخاص من ولاية البليدة و 6أشخاص من ولاية المدية،  تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

 

 

 

 

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