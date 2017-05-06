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فيديو جديد يرصد عمليات تزوير في التشريعات

نشر يوم 2017/05/06 9810 0 عمر.تدريست فيديو جديد يرصد عمليات تزوير في التشريعات
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحاتهم مقاطع فيديو جديد، يرصد عملية تزوير في أحد مكاتب الإقتراع خلال تشريعيات الـ 4 ماي الجاري لصالح حزب معين من قبل مؤطرين بالمكتب وتحت إشراف رئيسة المكتب.
ويكشف الفيديو الذي التقطه هاو في إحدى الولايات الجنوبية من الوطن، قيام رئيسة مكتب بأحد مراكز التصويت بجمع مجموعة من أظرفة التصويت ووضعها داخل صندوق الإقتراع لصالح أحد الأحزاب وبالموازاة مان العاملون على سجل الناخبين يعملون على تضخيم الارقام وزيادة عدد المصوتين بشكل متناسق مع عدد الاظرفة التي ضم وضعها من قبل رئيسة مكتب الاقتراع.
ويكشف هذا الفيديو، بعد مرور يوم من الإعلان عن النتائج النهائية لنسبة المشاركة والأحزاب التي حازت على مقاعد في البرلمان، عن وقوع تجاوزات بالجملة خلال عملية الإقتراع.
وللإشارة، فقد أعلنت وزارة الداخلية أمس الجمعة أن نسبة المشاركة عبر كامل التراب الوطني قد بلغت .37.09
الفيديو

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