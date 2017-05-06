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رئيس حكومة الوفاق الليبية في زيارة عمل للجزائر يوم الثلاثاء المقبل

نشر يوم 2017/05/06 1791 0 عمر.ت رئيس حكومة الوفاق الليبية في زيارة عمل للجزائر يوم الثلاثاء المقبل
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج سيجري زيارة عمل إلى الجزائر يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخاردية، أن هذه الزيارة تدخل في إطار التشاور الدائم بين الجزائر وليبيا الهدف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية بدون اللجوء إلى حل عسكري.

وأضاف ذات البيان، أن فايز السراج سيجري محادثات مع الوزير الأول عبد الكالك سلال بخصوص الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة التي طرأت في هذا الملف.

للتذكير، حل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي  وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، اليوم السبت،  بمدينة "غات" جنوبي ليبيا في إطار جولة عمل تقوده إلى منطقة فزان، وذلك بهدف إيجاد حل سياسي ومستدام للأزمة الليبية.

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