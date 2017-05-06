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حجز 234 طن من البطاطا المخزنة و 15 طن من الفرينة في بومرداس

نشر يوم 2017/05/06 2625 0 وأج/ إيمان حجز 234 طن من البطاطا المخزنة و 15 طن من الفرينة في بومرداس
تم في إطار محاربة المضاربة و الإحتكار فيما تعلّق بالمواد الواسعة الإستهلاك حجز 234 طن من البطاطس المخزنة الموجهة للاستهلاك و 15 طن من مادة الفرينة خلال شهر أفريل على مستوى ولاية بومرداس، حسبما أفادت به اليوم السّبت مديرة التّجارة.

وأوضحت عبابسة سامية، بأنّه تمّ حجز كمية البطاطا المذكورة من خلال مراقبة 42 غرفة تبريد على مستوى بلديتي خميس الخشنة و قورصو في فترات  متفاوتة من شهر أفريل الماضي بينما مادة الفرينة فقد حجزت لدى عدد من التجارعبر الولاية. من جهة أخرى، و فيما تعلّق بتقليص و محاربة التّجارة غير شرعية. أفادت مديرة التّجارة بأنّه تم تسجيل من خلال 205 تدخلا في الفترة المذكورة ما يزيد عن 90  مخالفة تتمثل أخطرها في ممارسة نشاط تجاري غير قانوني و بدون سجّل تجاري و دون حيازة محل تجاري. 

كما تتمثل هذه المخالفات استنادا إلى نفس المصدر في ممارسة نشاط تجاري خارج  عن موضوع السجل التجاري وعدم فوترة السلع و المواد الموجّهة للتّسويق التي بلغت قيمتها المالية نحو40 مليون دج. و فيما تعلّق بمراقبة المنتجات و الخدمات الّتي تخضع لأسعار و تعريفات مقنّنة قانونا كشفت مديرة التّجارة بأنّه تم من خلال نحو 420 تدخلا تسجيل قرابة 50  مخالفة تتعلّق أهمّها بممارسة و تطبيق أسعار غير شرعية أو مقننة و بعدم فوترة  السلع و المواد المختلفة الموجهة للتّسويق. 

من جهة ثانية، أفادت عبابسة بأنّ فرق مراقبة النوعية و قمع الغش  بمتفشيات قورصو و بودواو و خميس الخشنة الحدودية التابعة للمناطق تحت الجمركة  بالولاية رفضت دخول 15 منتجا مستورد موجّه للتّسويق بتراب الولاية لعدم مطابقته  للمواصفات القانونية المعمول بها في السّوق الوطنية. و تتمثل أهم هذه المنتجات المعنيّة بعملية الرفض في كل من أواني منزليةو  ملابس و أحذية و زرابي و قطع غيار السيارات و لوازم إنارة و إكسسوارات الهاتف  النقال و أدوات كهربائية و مواد غذائية متنوعة و مكسرات محمضة و مملحة و أطقم  الحمامات استنادا لذات المصدر.

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