حجز 234 طن من البطاطا المخزنة و 15 طن من الفرينة في بومرداس

وأوضحت عبابسة سامية، بأنّه تمّ حجز كمية البطاطا المذكورة من خلال مراقبة 42 غرفة تبريد على مستوى بلديتي خميس الخشنة و قورصو في فترات متفاوتة من شهر أفريل الماضي بينما مادة الفرينة فقد حجزت لدى عدد من التجارعبر الولاية. من جهة أخرى، و فيما تعلّق بتقليص و محاربة التّجارة غير شرعية. أفادت مديرة التّجارة بأنّه تم تسجيل من خلال 205 تدخلا في الفترة المذكورة ما يزيد عن 90 مخالفة تتمثل أخطرها في ممارسة نشاط تجاري غير قانوني و بدون سجّل تجاري و دون حيازة محل تجاري.

كما تتمثل هذه المخالفات استنادا إلى نفس المصدر في ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري وعدم فوترة السلع و المواد الموجّهة للتّسويق التي بلغت قيمتها المالية نحو40 مليون دج. و فيما تعلّق بمراقبة المنتجات و الخدمات الّتي تخضع لأسعار و تعريفات مقنّنة قانونا كشفت مديرة التّجارة بأنّه تم من خلال نحو 420 تدخلا تسجيل قرابة 50 مخالفة تتعلّق أهمّها بممارسة و تطبيق أسعار غير شرعية أو مقننة و بعدم فوترة السلع و المواد المختلفة الموجهة للتّسويق.

من جهة ثانية، أفادت عبابسة بأنّ فرق مراقبة النوعية و قمع الغش بمتفشيات قورصو و بودواو و خميس الخشنة الحدودية التابعة للمناطق تحت الجمركة بالولاية رفضت دخول 15 منتجا مستورد موجّه للتّسويق بتراب الولاية لعدم مطابقته للمواصفات القانونية المعمول بها في السّوق الوطنية. و تتمثل أهم هذه المنتجات المعنيّة بعملية الرفض في كل من أواني منزليةو ملابس و أحذية و زرابي و قطع غيار السيارات و لوازم إنارة و إكسسوارات الهاتف النقال و أدوات كهربائية و مواد غذائية متنوعة و مكسرات محمضة و مملحة و أطقم الحمامات استنادا لذات المصدر.