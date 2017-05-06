الكناس يعلن الدخول في حركة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل

أعلن التنظيم النقابي للأساتذة الجامعيين "الكناس"، اليوم السبت، عن الدخول في سلسلة حركات احتجاجية، بداية من الأسبوع المقبل 14 ماي أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان والاجتماعي على خلفية ما أسماه التنظيم النقابي عدم الرد عن ملف اعتماد مؤتمره الخامس.

وحسب بيان للتنظيم النقابي، حمل توقيع منسقه الوطني، عبد الحفيظ ميلاط، فإنه تقررتنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأحد 14 ماي 2017، أمام مقرالوزارة للضغط والحصول على رد من قبل الوصايا على الملف المودع لدى مصالحها منذ 5 أشهر.

وأضاف التنظيم النقابي أن الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد استنفاذ كل السبل القانونية والطرق الودية لحل النزاع، كما أنها تأتي بعد انقضاء خمسة أشهر مند إيداع ملف المؤتمر الخامس للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، المنعقد بتاريخ 09 ديسمبر 2016 بقسنطينة، والمودع ملفه بتاريخ 14 ديسمبر 2016 على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وأكد بيان التنظيم أنه طبقا للقواعد القانونية الإجرائية فإن حق الإدارة في التحفظ والاعتراض يسقط بمرور 60 يوما من إيداع الملف، وهو الأجل الذي انقضى يوم 12 فيفري 2017، دون تبليغ التنظيم بأي تحفظات شكلية أو موضوعية حول ملف المؤتمر في الآجال القانونية، وهو ما يخول للنقابة الوطنية ويجعل ملف مؤتمرها الخامس المنعقد بقسنطينة مقبولا بقوة القانون.

وختم البيان، أن النقابة توجهت إلى هذا الخيار رغم المراسلات العديدة التي تم توجيهها لمصالح وزارة العمل والضمان الاجتماعي، سواء بواسطة المكتب الوطني أو محامي النقابة دون أي رد يذكر على هذه المراسلات.