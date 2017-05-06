إفتتاح معرض الجزائر الدولي الاثنين بمشاركة 34 دولة

ستفتتح الطبعة ال50 لمعرض الجزائر الدولي، يوم الاثنين القادم، في قصر المعارض الصنوبر البحري، بمشاركة 536 شركة جزائرية و 494 اجنبية قادمة من 34 دولة ، واختار القائمون على المعرض شعار "50 سنة خدمة للاقتصاد الجزائري " لهذه الطبعة ، على أن تكون روسيا ضيف شرف، حسبما أكده اليوم السبت المدير العام للشركة الجزائري للمعارض والتصدير، طيب زيتوني .

وتتنوع المنتوجات في المعرض القادمة من قارات العالم الخمس، وفي قطاعات متنوعة خاصة المواد الغذائية والاشغال العمومية ، وصوزلا الى الصناعات الطاقوية والبيتروكيماوية والكهروالكترونية ، وصولا الى الصناعة التحويلية والميكانيكية ، الى جانب المؤسسات الخدماتيةوغيرها من المجالات الصناعية .

وأشار زيتوني الى البعد الجديد الذي يكتسيه معرض الجزائر الدولي المصادق عليه منذ 2010 الذي يرتكز اساسا على الاستثمار وتقوية الشراكة مع المؤسسات الاجنبية بدلا من الجانب التجاري اكثر فيما سبق.