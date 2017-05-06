العثور على الطفل الضائع بغابة أكفادو في بجاية سالما معافى

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية بجاية وفي وقت قياسي من العثور على طفل في الخامس من عمره كان قد ضاع مساء الأربعاء الفارط في غابة أكفادو الواقعة على بعد 65 كلم غرب بجاية وهو في صحة "جيدة" ومعافى حسبما أفاد به اليوم السبت، بيان صادر عن هذه الهيئة.

وقد اختفى الطفل الذي كان يتجول في بحيرة السوداء بقلب الغابة رفقة والديه وينحدر من حي تارغا أوزمور ببجاية-- فجأة عن الأنظار ما أثار حالة من الذعر وترجيح على العموم فرضية الاختطاف يضيف المصدر.

وبجرد تلقيها لنداء استغاثة عبر الخط الأخضر 1055 سارعت فرقة سيدي عيش إلى عين المكان.

كما وضعت وأطلقت مخطط الاختطاف وذلك بمضاعفة عدد الحواجز الأمنية والدوريات وتمشيط المنطقة بأسرها علما أن المنطقة تتوفر على غطاء نباتي كثيف وأنهار كثيرة يضيف المصدر.

وبمساعدة من السكان المحليين عثرت فرقة أمن الدائرة مدعمة بفرقة البحث بالكلاب على الطفل الضائع في الأدغال بالقرب من قرية امرداسن التي تبعد بـ7 كم عن مكان الذي احتفى عنه، يضيف المصدر.

وعلى الفور أعيد الطفل إلى والديه سالما معافى وسط ارتياح كبير لوالديه الذين أشادا رفقة سكان أكفادو بالتدخل السريع و الفعال الذي تحلى به عناصر الدرك الوطني.