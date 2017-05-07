الجزائر دولة اشتراكية شيوعية .. وليبيا بلد جد مخيف

أطلق وزير البيئة التونسي، رياض المؤخر، تصريحات غريبة في حق الجزائر خلال مشاركته في ندوة تونس أمل المتوسط بالعاصمة الإيطالية روما، أين وصفها بأنها بلد شيوعي واشتراكي، وقال بصريح العبارة إنه عندما يسأل أين تقع تونس، فإنه يفضل أن يقول إنها تقع جنوب إيطاليا وليس بجانب الجزائر، فالجزائر دولة اشتراكية شيوعية، ولا بجانب ليبيا لأنها بلد جد مخيف .

وقالت وسائل إعلامية تونسية إن تصريح وزير البيئة الذي وصف فيه الجزائر بأنها بلد شيوعي واشتراكي، من شأنه أن يخلق توترا في العلاقات بين البلدين الشقيقين والجارين، وأكدت ذات التقارير بأن تصريح وزير البيئة التونسي كان في أعقاب حديثه إلى وزير الخارجية الإيطالي في القمة.

وفي رده على ما أثير حول تصريحاته، نشر رياض المؤخر، وزير البيئة التونسي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تعليقا قال فيه إن ما نسب إليه من تصريحات خلال تمثيله للحكومة التونسية في الندوة الدولية تونس أمل المتوسط، في حق الشقيقة الجزائر كان عبارة عن تصريحات في إطار الطابع الودي، الذي ميز أشغال الندوة وجاء كتفاعل مع تصريح وزير الخارجية الإيطالي الذي قال بأنه عندما يطل من شرفة منزله يرى تونس.

وقال الوزير التونسي بأنه رد على هذه الدعابة بتصريح منه قال فيه إن العديد من الأجانب، وعلى رأسهم الأمريكيون، لا يعرفون الموقع الجغرافي لتونس، أين كان الأمريكيون يقولون له إن موقع تونس يقع بجوار ليبيا التي تعيش تحت ديكتاتورية معمر القذافي والجزائر التي تعتبر دولة شيوعية اشتراكية.

وقال رياض المؤخر، إن الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإيطالية هي من تسببت في فهم التصريحات خطأ، مؤكدا بأن العلاقة بين الجزائر وتونس هي علاقة أخوية وضاربة في عمق التاريخ، وهو موقف ثابت لتونس حكومة وشعبا.