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الأمن يسطّر برنامج توعوي من أجل مترشحي البكالوريا

نشر يوم 2017/05/07 1404 0 كاملية.ع الأمن يسطّر برنامج توعوي من أجل مترشحي البكالوريا
سطرت مصالح الأمن الوطني برنامج من أجل تقديم دروس توعوية وتحسيسية من قبل إطارات تابعين لذات الهيئة، وهذا بالتنسيق مع مديريات التربية عبر كامل التراب الوطني لفائدة التلاميذ الطور الثانوي المقبلين على امتحانات شهادة البكالوريا.
ويهدف هذا البرنامج الذي جاء تحت شعار "من أجل امتحانات بدون ضغوط نفسية" إلى تمكين الطلبة من التّغلب على الحالات النفسية التي تنتابهم باقتراب موعد الإمتحانات.
وحسب ما جاء في صفحة الفايسبوك للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن البرنامج يتمثل في تخصيص أطباء نفسانيين تابعين للمراكز الطبية بأمن الولايتت في العملية من خلال تنظيم جلسات استرخاء ومحادثات تتضمن نصائح وإرشادات في كيفية تفادي الضغط النفسي، القلق والإرتباك أثناء فترة اجتياز الإمتحانات، بالإضافة إلى تقديم شروحات للتلاميذ حول دور ومهام رجال الشرطة بمراكز الإمتحانات في توفير الامن والحماية لهم، والذي من شأنه توفير كل الشروط المناسبة لإجراء الغمتحان في ظروف مريحة وملائمة.

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