أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

مساهل: لن أعلق على تحذيرات مجلس النواب الليبي وبيانهم لا يصب في اتجاه حل الأزمة

نشر يوم 2017/05/07 2546 0 حمزة عساس مساهل: لن أعلق على تحذيرات مجلس النواب الليبي وبيانهم لا يصب في اتجاه حل الأزمة
قال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، إن زيارته إلى جنوب ليبيا هي تكملة للزيارات التي قام بها في الأيام الماضية لعدد من مناطق ومدن ليبيا، مؤكدا أن رد فعل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي لن تأثر على مساعي الليبيين والجزائر بمواصلة العمل على حل الأزمة الليبية.

وأوضح مساهل في تصريح لـ"النهار" أن الزيارة التي قادته أمس إلى جنوب ليبيا ولقائه مع مشايخ وأعيان المنطقة الجنوبية كانت إيجابية، وأبدوا دعمهم للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، مؤكدا أن زيارته تصب في تقريب الرؤى بين الأطراف الليبية فقط ولا تحمل أي خلفيات أخرى، مضيفا أن بيان لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي لا يصب في صالح تقدم حل الأزمة في ليبيا.

وأشار مساهل إلى أن زيارته جاءت فى إطار الجهود الجزائرية الرامية إلى تقريب الرؤى بين الليبيين، وهى تكملة للزيارات التي قام بها في الأيام الماضية لعدد من مناطق ومدن ليبيا طبرق والبيضاء ومصراتة وطربلس والزنتان، وستتبعها زيارة رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج بعد غد إلى الجزائر للبحث في تطورات مساعي حل الأومة الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي في ليبيا و الذي لن يخدم الليبيين أنفسهم.

و كانت لجنة الدفاع و الأمن القومي في البرلمان الليبي قد حذرت في بيان لها وقعه رئيس اللجنة طلال عبد الله ميهوب، الوزير مساهل عقب زيارته إلى المناطق الجنوبية في الليبية، معتبرين أن زيارته إلى جنوب ليبيا ولقائه مع أعيان و مشايخ المنطقة، كانت دون إذن منهم وهو ما يشكل تجاوز وانتهاك لما وصفوه بسيادة الدولة الليبية.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا