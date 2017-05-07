اجراءات وقائية لتفادي التسمم بالمطاعم الجماعية خلال رمضان

من جهته قال مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الإجراءات هدفها حماية صحة المستهلك، مشيرا أنه سيتم ضمان الفحص الطبي لجميع العمال المكلفين بتحضير وجبات الفطور الجماعي حفاظا على الصحة العمومية .

وأضاف المتحدث أن المصالح الولائية ستخصص فرق طبية لمراقبة المواد الغذائية واللحوم المستعملة في مطاعم الرحمة التي تخصصها الولاية للفئات المعوزة، كاشفا أنه سيتم مراقبة المحلات والأسواق والمياه الصالحة للشرب عن طريق مكاتب النظافة وحفظ الصحة البلدية.