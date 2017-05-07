6 رحلات بين الجزائر وتونس بالقطار كل أسبوع.. والتذاكر صالحة 3 أشهر

وقال مصدر من الشركة الوطنية للنقل بالحديدة في تصريح لـ "النهار أونلاين"،إن الطرفين الجزائري والتونسي توصلا في الاجتماع الأخير الذي عقد في تونس، الى ضبط برنامح الرحلات بالقطار بين الحزائر وتونس، بمعدل رحلة كل يومين، حيث ستكون رحلة الإنطلاق الأولى من الجزائر يوم الأحد، فيما تنطلق الرحلة الأولى من تونس يوم الإثنين. وفي يوم الثلاثاء تنطلف رحلة ثانية بالقطار من الجزائر الى تونس، على أن تنطلق رحلة الإياب من تونس نحو الجزائر في اليوم الموالي، أي يوم الأربعاء.

وبخصوص أسعار التذاكر، فقد أكد مصدر النهار أونلاين، أنها لن تتجاوز الـ 6 ألاف دينار ذهابا وإيابا، مضيفا أنها ستكون صالحة لـ 3 أشهر، ومشيرا إلى أن القطار الواحد سينقل 300 مسافر في كل رحلة، ما يعني أن الشركة الوطنية للتقل بالسكك ستتمكن من نقل ألف و800مسافر في الاسبوع.

التأشير على جوازات السفر يتم داخل القطار على الحدود

وبشأن التفاصيل التقنية المتعلقة بكيفية عبور الحدود، ومراقبة المسافرين ووثائقهم، قال مصدر النهار أونلاين أن عملية التأشير على جوازات السفر وتفتيش المسافرين من طرف فرق الجمارك وشرطة الحدود لكلي البلدين، ستتم داخل القطار على مستوى منطقة حدودية.

وخلال حديثه عن الاجتماع الاخير الذي جمع بين مسؤولي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ونظيرتها التونسية، أرجع ذات المصدر أسباب تأجيل الرحلات التجريبية المزمع انطاقها بداية ماي الجاري، إلى بعض الأسباب التقنية، مؤكدا أنه سيتم برمجة رحلات تجريبية فور الانتهاء من الأشغال.