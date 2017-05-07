تدمير 3 مخابئ للإرهاب بقسنطينة وحجز 6 قناطير من الكيف في وهران

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس السبت، بقسنطينة من تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية تمشيط دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 6 ماي 2017 بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة ثلاثة مخابئ للإرهابيين".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بوهران بالناحية العسكرية الثانية، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بستة قناطير ونصف في حين تم حجز 1389 وحدة من مختلف المشروبات بمعسكر بالناحية العسكرية الثانية.

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين قزام بالناحية العسكري السادسة ثلاثة مهربين وضبطت 30 مولدا كهربائيا و14 مطرقة ضغط إضافة إلى معدات تفجير، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني 32 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان الناحية العسكرية الثانية وغرداية بالناحية العسكرية الرابعة.