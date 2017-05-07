انطلاق تكوين مدربي السياقة للأوزان الثقيلة في 14 ولاية بالشرق

شرعت المدرسة العليا لتطبيق تقنيات النقل البري، بباتنة، اليوم الأحد، في تكوين 140 مكونا من مدربي مدارس تعليم السياقة للوزن الثقيل من 14 ولاية شرقية.

وحسب المدير الولائي للنقل بباتنة، فإن هذه الدورة التكوينية التي حددت مدتها بـ 240 ساعة ستتوج بحصول المكونين على شهادة الكفاءة المهنية لمدربي مدارس تعليم السياقة فئة الوزن الثقيل قصد تكون المتعلمين فيما بعد، على إعتبار أن وزارة النقل أجبرت بإخضاع كل سائقي مركبات الوزن الثقيل سواء كانت خاصة بنقل المسافرين أو بنقل البضائع أو نقل المواد الخطيرة للتكوين والحصول على شهادات مهنية في المجال والتي ستصبح إجبارية في آفاق 2019 على كل سائق ممارس لهذا النشاط .

الجدير بالذكر، أن المدرسة العليا لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة، أختيرت حصريا من طرف وزارة النقل لاحتضان الدورات التكوينية الموجهة لتكوين مدربي مدارس تعليم السياقة في صنف الوزن الثقيل لولايات باتنة، أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، تبسة، سطيف، ميلة، جيجل، سكيكدة، الطارف، عنابة، سوق أهراس وقالمة.