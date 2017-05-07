مصنع جديد للألبان في وادي السمار للقضاء على ندرة الحليب بالعاصمة

وحسب ما تحصلت عليه النهار أونلاين من معطيات بشأن مصنع الحليب الجديد، فإن يكون مقره سيكون في وادي السمار، ومن المرتقب أن تنتهي الأشغال به في منتصف العام القادم 2018.

وبحسب معطيات النهار أونلاين، فإن المصنع الجديد بوادي السمار سيكون مخصصا ليس فقط لإنتاج حليب الأكياس، بل كافة منتجات الألبان.

وفي هذا الإطار، فقد أطلق مركب الحليب ببئر خادم مناقصة وطنية أمام كافة المقاولات ومؤسسات الإنجاز، لتشييد الوحدة الجديدة، حيث من المقرر أن تنظلق الأشغال في موقع المصنع الجديد بحلول الصيف المقبل، على أقصى تقدير.