وزارة الخارجية تستدعي سفير تونس بسبب مزحة وزير تونسي حول الجزائر

استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير تونس بالجزائر، عبد المجيد الفرشيشي، على خلفية التصريحات التي نسبت لوزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي عن الجزائر .

وقال بيان لوزارة الخارجية، صدر مساء اليوم، أن سفير تونس بالجزائر استقبل يوم الأحد، وطلبت منه توضيحات بخصوص التصريحات التي نسبت لوزير الشؤون البيئية التونسي، رياض المؤخر على هامش ندوة تونس أمل المتوسط الذي نظمته مؤسسة كراكسي بروما يوم 4 ماي الجاري .

وقال نفس البيان أن وزارة الخارجية أكدت للسفير التونسي بأنه "تم بهذه المناسبة إبلاغ السفير التونسي بأن هذه التصريحات تجاه الجزائر قد أثارت تساؤلات سواء على المستوى الشعبي أو على الصعيد الرسمي.

وكان السفير التونسي بالجزائر، قد صرح في وقت سابق من صبيحة اليوم الأحد، خلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار، أن ما قاله وزير البيئة التونسي بشأن الجزائر، من كونها بلد اشتراكي وشيوعي، كان على سبيل المزاح، معترفا في نفس الوقت بفداحة ما قاله، لكون تصريحاته صدرت من دولة أجنبية أخرى.